lunedì, 1 Settembre 2025
MERCATO: Jimenez-Catania, l’intento rimane quello di prolungare il rapporto

Livio Giannotta
Livio Giannotta
foto Catania FC

Al momento non ci sono novità, se non quelle riportate da tempo. Cioè che il Catania non intende privarsi del trequartista italo-spagnolo Kaleb Jimenez e, anzi, vorrebbe raggiungere un accordo con il giocatore per la prosecuzione del rapporto professionale. In casa rossazzurra l’intento è quello di ratificare un’intesa pluriennale per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026, onde evitare il rischio di perderlo a parametro zero nei prossimi mesi. Le parti cercano di trovare la quadra sui dettagli contrattuali da perfezionare.

Livio Giannotta
