MERCATO: Jimenez-Catania, l’intento rimane quello di prolungare il rapporto

Al momento non ci sono novità, se non quelle riportate da tempo. Cioè che il Catania non intende privarsi del trequartista italo-spagnolo Kaleb Jimenez e, anzi, vorrebbe raggiungere un accordo con il giocatore per la prosecuzione del rapporto professionale. In casa rossazzurra l’intento è quello di ratificare un’intesa pluriennale per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026, onde evitare il rischio di perderlo a parametro zero nei prossimi mesi. Le parti cercano di trovare la quadra sui dettagli contrattuali da perfezionare.
