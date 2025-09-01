MERCATO: la Salernitana “soffia” Frascatore al Catania

Il Catania aveva raggiunto un accordo di massima con il calciatore praticamente su tutto, ma non si è sbloccata – almeno per il momento – la cessione di Andrea Allegretto, condizione necessaria per fare posto in organico a Paolo Frascatore, e così la Salernitana ne ha approfittato. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha chiuso l’operazione, anticipando la società rossazzurra. Ennesimo duello di mercato tra Catania e Salernitana, in questo caso vinto dai granata.

