MERCATO: Leonardi-Ternana, il giocatore presente allo stadio umbro

Come si apprende dai colleghi di ternananews.it, l’attaccante catanese classe 2005 Simone Leonardi ha assistito al match di campionato che la Ternana ha disputato e perso con il risultato di 0-2 allo stadio “Libero Liberati” contro l’Ascoli. Il giocatore era presente proprio nell’impianto sportivo umbro. Proprio in queste ore è stato anche formalizzato il raggiungimento dell’accordo per il prestito di Leonardi via Catania, club che ha prelevato il calciatore dalla Sampdoria a titolo definitivo.

===>>> UFFICIALE: Leonardi diventa un giocatore di proprietà del Catania, va in prestito alla Ternana

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***