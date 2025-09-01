lunedì, 1 Settembre 2025
MERCATO: Leonardi-Ternana, il giocatore presente allo stadio umbro

foto TernanaNews

Come si apprende dai colleghi di ternananews.it, l’attaccante catanese classe 2005 Simone Leonardi ha assistito al match di campionato che la Ternana ha disputato e perso con il risultato di 0-2 allo stadio “Libero Liberati” contro l’Ascoli. Il giocatore era presente proprio nell’impianto sportivo umbro. Proprio in queste ore è stato anche formalizzato il raggiungimento dell’accordo per il prestito di Leonardi via Catania, club che ha prelevato il calciatore dalla Sampdoria a titolo definitivo.

===>>> UFFICIALE: Leonardi diventa un giocatore di proprietà del Catania, va in prestito alla Ternana

