martedì, 2 Settembre 2025
MERCATO: Leonardi, tra base fissa e bonus ancora più alto l’investimento previsto

Nei giorni scorsi avevamo riportato come l’affare Leonardi tra Sampdoria e Catania si fosse concluso sulla base di circa 750mila euro. Durante la trasmissione sportiva ‘Corner’, su Telecolor, nel corso dell’intervista concessa dal direttore sportivo Ivano Pastore si è parlato anche della portata dell’investimento effettuato dalla società rossazzurra che, come noto, ha fatto firmare all’attaccante catanese un contratto di durata quinquennale prima di definire la cessione in prestito del ragazzo classe 2005 alla Ternana. Più precisamente, tra base fissa ed eventuali bonus, i contenuti economici dell’operazione salgono a quasi 900 mila euro di acquisizione del cartellino dalla Sampdoria.

