MERCATO: Luperini e De Rose, i possibili scenari

Il direttore sportivo Ivano Pastore ha fatto un ottimo lavoro nel riuscire a piazzare altrove quasi tutti gli esuberi, che erano davvero tanti, in casa rossazzurra. Sono rimasti malgrado fossero in uscita il centrocampista Francesco De Rose e Gregorio Luperini, non riuscendo a ratificare alcun accordo per il loro trasferimento. Il primo, era da tempo sicuro che non sarebbe rientrato nella lista dei 23. Il secondo, invece, ha svolto il ritiro con la squadra a Norcia con qualche possibilità iniziale di far parte della rosa di mister Toscano. In seguito ha riportato un nuovo infortunio e le dinamiche di mercato hanno suggerito alla società rossazzurra di optare per soluzioni differenti sia in mezzo al campo che sulla trequarti, con la naturale conseguenza di escludere Luperini dalla lista.

A questo punto per entrambi si presentano più scenari possibili. Innanzitutto l’ipotesi di rimanere sotto contratto aspettando la riapertura della sessione invernale del mercato. Altra possibilità, la risoluzione contrattuale per definire un eventuale trasferimento in Serie D. Ancora, sperare in un eventuale reintegro in questi mesi tenendo conto che qualsiasi società professionistica può effettuare la sostituzione di un calciatore inserito in lista con un altro giocatore nel girone d’andata (solo i portieri possono essere sostituiti in qualsiasi momento).

Infine, l’eventualità di un trasferimento all’estero. In questo senso Luperini ha dato segnali d’apertura, a differenza di De Rose. I mercati esteri attualmente aperti sono i seguenti: Brasile (fino al 3 settembre), Norvegia (fino al 3 settembre), Austria (fino al 5 settembre), Croazia (fino al 6 settembre), Ucraina (fino al 6 settembre), Belgio (fino all’8 settembre), Polonia (fino all’8 settembre), Repubblica Ceca (fino al 9 settembre), Romania (fino al 9 settembre), Svizzera (fino al 9 settembre), Arabia Saudita (fino all’11 settembre), Turchia (fino al 12 settembre), Grecia (fino al 12 settembre), Russia (fino al 12 settembre), Messico (fino al 13 settembre), Qatar (fino al 16 settembre), Emirati Arabi Uniti (fino al 2 ottobre), Serbia (fino all’1 dicembre).

