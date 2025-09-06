MERCATO: non solo Jimenez, dialogo aperto con Dini per il prolungamento del contratto

In questi giorni si è parlato a lungo di un possibile rinnovo contrattuale di Kaleb Jimenez. La volontà del Catania è chiarissima in tal senso, s’intende procedere attraverso la formulazione di una proposta ritenuta congrua al valore di un ragazzo che tra un mese compirà 23 anni e viene ritenuto al centro del progetto rossazzurro. Le parti sono al momento distanti ma, nelle prossime settimane, proveranno a venirsi incontro perchè l’italo-spagnolo ha manifestato il desiderio di rimanere.
In un contesto di eventuali rinnovi, dopo l’accordo raggiunto un pò di tempo fa con il fantasista Emmanuele Cicerelli per il prolungamento fino al 30 giugno 2027, si registra anche il dialogo aperto con il portiere Andrea Dini. L’ex Crotone è un altro tassello ritenuto prezioso dalla dirigenza del Catania. Già da qualche tempo le parti sono in contatto affinchè venga perfezionata l’intesa per il rinnovo. Sensazioni positive, si lavora per mettere presto nero su bianco.
