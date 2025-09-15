MERCATO: Popovic, il Catania comunica la cessione a titolo definitivo

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato l’avvenuto trasferimento di Gabriel Popovic al Perth Glory. In queste ore il Catania FC conferma il passaggio dell’attaccante al club australiano, precisando che l’operazione si è concretizzata a titolo definitivo. Il Catania, dunque, ha ceduto l’intera proprietà del cartellino di Popovic, che perde qualsiasi vincolo con i rossazzurri. “All’attaccante, che ha disputato 6 gare e realizzato una rete con la nostra maglia, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”, si legge nella nota diffusa dalla società etnea.

