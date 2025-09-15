lunedì, 15 Settembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Popovic, il Catania comunica la cessione a titolo definitivo
CalciomercatoCatania NewsComunicati StampaPrimo Piano

MERCATO: Popovic, il Catania comunica la cessione a titolo definitivo

Redazione
By Redazione
0
19
foto Catania FC

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato l’avvenuto trasferimento di Gabriel Popovic al Perth Glory. In queste ore il Catania FC conferma il passaggio dell’attaccante al club australiano, precisando che l’operazione si è concretizzata a titolo definitivo. Il Catania, dunque, ha ceduto l’intera proprietà del cartellino di Popovic, che perde qualsiasi vincolo con i rossazzurri. “All’attaccante, che ha disputato 6 gare e realizzato una rete con la nostra maglia, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”, si legge nella nota diffusa dalla società etnea.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA: “Lunetta rincalzo di lusso, esempio per la squadra”
Articolo successivo
L’EDITORIALE | Una scoppola che può fare bene, se si riprende subito la marcia
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web