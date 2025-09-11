giovedì, 11 Settembre 2025
MERCATO: porte chiuse per Vallocchia a gennaio, parole di Pastore inequivocabili

foto Ternana Calcio

Vallocchia è un calciatore che abbiamo cercato e pensavamo potesse arrivare, che gli facesse piacere. Poi sono sorte delle incomprensioni e io credo che quando ti chiama una piazza come Catania e hai delle remore che non sono di natura tecnica è giusto che l’operazione non vada più avanti”. Aveva parlato così, nei giorni scorsi, del centrocampista Andrea Vallocchia il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore a Futura Gol. Lo stesso dirigente rossazzurro, poi, nel corso della conferenza stampa tenutasi mercoledì ha aggiunto: “Qualora dovessimo intervenire in entrata non lo faremmo mai a gennaio su un obiettivo che non ha avuto la convinzione di venire a Catania. Io ho chiamato dei giocatori la sera e la mattina dopo hanno preso l’aereo e sono venuti giù, vedi Casasola. A me piace avere gente così, Catania non la puoi rifiutare a prescindere, non puoi temporeggiare“. Chiaro riferimento allo stesso Vallocchia, non convinto della destinazione etnea e, pertanto, porte chiuse ad un eventuale trasferimento del giocatore della Ternana alla corte di mister Toscano alla riapertura del calciomercato.

