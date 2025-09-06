sabato, 6 Settembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: riflessioni in corso sul futuro di Luperini
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo Piano

MERCATO: riflessioni in corso sul futuro di Luperini

Redazione
By Redazione
0
158
foto Catania FC

Gregorio Luperini non rientra nei piani tecnici del Catania. Dopo che, in un primo momento, società e staff tecnico avevano considerato l’ipotesi di un suo eventuale inserimento in lista, con il passare delle settimane le esigenze sono mutate, lo stesso Luperini ha riportato un nuovo infortunio e fino alla chiusura della sessione estiva del mercato il Catania ha provato a piazzarlo altrove, con esito negativo. Non si è concretizzata nemmeno la trattativa con il Frosinone, che pure aveva pensato a Luperini per aggiungere una pedina ulteriore in mezzo al campo. Come confermato dal direttore sportivo Ivano Pastore, però, il ragazzo ha dato la propria disponibilità anche per discutere un possibile trasferimento all’estero. In questo senso ci sono delle riflessioni in corso, cercando di trovare una soluzione adatta. Luperini è attualmente legato al Catania fino a giugno 2027 percependo un ingaggio di poco inferiore alle 200mila euro a stagione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GIOVANILI CATANIA: Bierstekers lascia la Sicilia, torna in Olanda
Articolo successivo
MERCATO: non solo Jimenez, dialogo aperto con Dini per il prolungamento del contratto
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web