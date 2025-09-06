MERCATO: riflessioni in corso sul futuro di Luperini

Gregorio Luperini non rientra nei piani tecnici del Catania. Dopo che, in un primo momento, società e staff tecnico avevano considerato l’ipotesi di un suo eventuale inserimento in lista, con il passare delle settimane le esigenze sono mutate, lo stesso Luperini ha riportato un nuovo infortunio e fino alla chiusura della sessione estiva del mercato il Catania ha provato a piazzarlo altrove, con esito negativo. Non si è concretizzata nemmeno la trattativa con il Frosinone, che pure aveva pensato a Luperini per aggiungere una pedina ulteriore in mezzo al campo. Come confermato dal direttore sportivo Ivano Pastore, però, il ragazzo ha dato la propria disponibilità anche per discutere un possibile trasferimento all’estero. In questo senso ci sono delle riflessioni in corso, cercando di trovare una soluzione adatta. Luperini è attualmente legato al Catania fino a giugno 2027 percependo un ingaggio di poco inferiore alle 200mila euro a stagione.

