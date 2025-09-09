MERCATO: rinnovo Jimenez, se ne riparlerà più avanti

Ieri è uscita la notizia di una proposta di prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028 formulata dal Catania per Kaleb Jimenez. Per adesso l’entourage del giocatore non ha accettato la proposta del club etneo. C’è distanza tra domanda e offerta. Nelle ultime ore è anche emerso che la società rossazzurra ha proposto un ingaggio a cifre economiche raddoppiate rispetto a quanto attualmente percepito dal ragazzo. Sta di fatto che, al momento, non ci sono novità su questo fronte. Le parti, comunque, avranno modo di aggiornarsi più avanti. Vedremo se riusciranno a venirsi reciprocamente incontro nelle prossime settimane. Per intanto Jimenez è totalmente concentrato sul campo ed il Catania non fa mistero di ritenere l’italo-spagnolo al centro del progetto.

