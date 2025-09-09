martedì, 9 Settembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: rinnovo Jimenez, se ne riparlerà più avanti
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo Piano

MERCATO: rinnovo Jimenez, se ne riparlerà più avanti

Redazione
By Redazione
0
288
foto Catania FC

Ieri è uscita la notizia di una proposta di prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028 formulata dal Catania per Kaleb Jimenez. Per adesso l’entourage del giocatore non ha accettato la proposta del club etneo. C’è distanza tra domanda e offerta. Nelle ultime ore è anche emerso che la società rossazzurra ha proposto un ingaggio a cifre economiche raddoppiate rispetto a quanto attualmente percepito dal ragazzo. Sta di fatto che, al momento, non ci sono novità su questo fronte. Le parti, comunque, avranno modo di aggiornarsi più avanti. Vedremo se riusciranno a venirsi reciprocamente incontro nelle prossime settimane. Per intanto Jimenez è totalmente concentrato sul campo ed il Catania non fa mistero di ritenere l’italo-spagnolo al centro del progetto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TAVANO (vice pres. Monopoli): “Il Catania otterrà brillanti risultati, abbiamo fatto comunque bella figura sabato”
Articolo successivo
La forza del Catania parte da dietro: tre clean sheet e una retroguardia di ferro
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web