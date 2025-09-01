MERCATO: rosa, lista, acquisti e cessioni alla chiusura della sessione estiva rossazzurra

Riportiamo, ruolo per ruolo, i componenti dell’organico del Catania per la stagione 2025/26, la lista dei 23 “calciatori professionisti” presentata in Lega e dalla quale si evincono gli esuberi di Luperini e De Rose, oltre al riepilogo di tutte le operazioni di calciomercato effettuate nella finestra estiva del calciomercato sia in entrata che in uscita:

PORTIERI

Andrea Dini (1996)

Klavs Bethers (2003)

DIFENSORI

Matteo Di Gennaro (1994)

Mario Ierardi (1998)

Andrea Allegretto (2001)

Alessandro Celli (1994)

Simone Pieraccini (2004)

Manuel Martic (1995)

CENTROCAMPISTI

Tiago Casasola (1995)

Daniele Donnarumma (1992)

Alessandro Raimo (1999)

Gabriel Lunetta (1996)

Francesco Di Tacchio (1990)

Alessandro Quaini (1998)

Gregorio Luperini (1994)

Salvatore Aloi (1998)

Kaleb Joel Jiménez Castillo (2002)

Andrea Corbari (1994)

Francesco De Rose (1987)

ATTACCANTI

Emmanuele Cicerelli (1994)

Alex Rolfini (1996)

Francesco Forte (1993)

Michele D’Ausilio (1999)

Salvatore Caturano (1990)

Matteo Stoppa (2000)

DAL SETTORE GIOVANILE

Gianmarco Bottaro (2008)

Lorenzo Coco (2008)

Carmelo Forti (2008)

Nicolò Ortoli (2007)

Francesco Matias Giardina (2007)

Tommaso Simone Capuana (2007)

Alessandro Coriolano (2006)

ATTUALE LISTA DEI 23 CALCIATORI PROFESSIONISTI: Dini, Bethers, Di Gennaro, Ierardi, Allegretto, Celli, Pieraccini, Martic, Casasola, Donnarumma, Raimo, Lunetta, Di Tacchio, Quaini, Aloi, Jimenez, Corbari, Cicerelli, D’Ausilio, Rolfini, Forte, Caturano, Stoppa

OPERAZIONI DI CALCIOMERCATO EFFETTUATE

ACQUISTI

Emmanuele Cicerelli (rientro prestito)

Tiago Casasola (Ternana, titolo definitivo)

Alex Rolfini (svincolato)

Simone Pieraccini (Cesena, prestito con diritto di riscatto)

Daniele Donnarumma (Cesena, titolo definitivo)

Francesco Forte (Ascoli, titolo temporaneo)

Manuel Martic (svincolato)

Andrea Corbari (Virtus Entella, titolo definitivo)

Salvatore Aloi (Ternana, titolo definitivo)

Michele D’Ausilio (Avellino, prestito con diritto di riscatto)

Salvatore Caturano (Potenza, titolo definitivo)

Simone Leonardi (Sampdoria, titolo definitivo)

CESSIONI

Marius Adamonis (Sudtirol, obbligo di riscatto esercitato)

Pietro Cianci (Ternana, diritto di riscatto esercitato)

Alessandro Farroni (svincolato)

Dario Del Fabro (Arezzo, fine prestito)

Salvatore Monaco (svincolato – Livorno)

Nicola Dalmonte (Salernitana, fine prestito – Trento)

Andrea De Paoli (Giugliano, fine prestito)

Roberto Inglese (svincolato – Salernitana)

Klaidas Laukzemis (svincolato – Sora)

Alessio Castellini (Mantova, prestito con obbligo di riscatto condizionato)

Ertijon Gega (Casarano, titolo definitivo)

Mattia Maffei (Trento, titolo definitivo)

Armando Anastasio (svincolato – Salernitana)

Davide Guglielmotti (svincolato – Brescia)

Lorenzo Privitera (CastrumFavara)

Lorenzo Bonaccorso (Milazzo)

Stefano Sturaro (risoluzione consensuale, allenerà nel vivaio)

Rocco Costantino (risoluzione consensuale – Chievo Verona)

Domiziano Tirelli (titolo temporaneo – Budoni)

Andrés Tello (risoluzione consensuale – América de Cali)

Oscar Allegra (Pro Palazzolo)

Christian Torrisi (Mazzarrone)

Adriano Montalto – (risoluzione consensuale)

Milos Bocic (titolo temporaneo – AZ Picerno)

Federico D’Emilio (Gela)

Davide Marsura (risoluzione consensuale)

Ermanno Ciniero (titolo temporaneo – Nissa)

Damiano Butano (Ghiviborgo)

Giulio Frisenna (titolo temporaneo – Siracusa)

Gabriel Popovic (Perth Glory)

Simone Leonardi (titolo temporaneo – Ternana)

Diego Peralta (risoluzione consensuale)

Filippo D’Andrea (prestito con obbligo di riscatto condizionato)

Tommaso Silvestri (titolo definitivo – Triestina)

Marco Chiarella (titolo temporaneo – Recanatese)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***