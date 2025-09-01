MERCATO: scadenza contratti, la situazione aggiornata in casa Catania

Una volta archiviata la finestra estiva del calciomercato, vediamo la scadenza contrattuale dei giocatori che fanno attualmente parte dell’organico del Catania per la stagione 2025/26. Emergono diversi contratti con validità fino al 30 giugno del prossimo anno, situazioni che potrebbero comunque variare nelle prossime settimane, essendo il Catania in dialogo con qualche calciatore per discutere l’eventuale prolungamento del rapporto professionale.
Portieri
Andrea Dini – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Klavs Bethers – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Difensori
Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Mario Ierardi – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]
Andrea Allegretto – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Alessandro Celli – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Simone Pieraccini – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]
Manuel Martic – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]
Centrocampisti
Alessandro Quaini – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Alessandro Raimo – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Daniele Donnarumma – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Francesco De Rose – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Tiago Casasola – [contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per il rinnovo]
Andrea Corbari – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Salvatore Aloi – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Gregorio Luperini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 30 giugno 2026]
Gabriel Lunetta – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Attaccanti
Matteo Stoppa – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Michele D’Ausilio – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]
Emmanuele Cicerelli – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Francesco Forte – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito]
Alex Rolfini – [contratto fino al 30 giugno 2027]
Salvatore Caturano – [contratto fino al 30 giugno 2028]
