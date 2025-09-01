lunedì, 1 Settembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Silvestri-Triestina, si sblocca la cessione
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Silvestri-Triestina, si sblocca la cessione

Redazione
By Redazione
0
525
foto Catania FC

Come riportato qualche giorno fa dalla nostra redazione, era attesa un’accelerata affinchè si sbloccasse la trattativa per la cessione di Tommaso Silvestri alla Triestina una volta ottenuto l’ok dalla Covisoc per consentire la regolarizzazione delle operazioni di mercato. Nelle ultime ore giungono conferme in questo senso. Si attendono comunicazioni ufficiali, ma il difensore veneto classe 1991 si appresta a rivestire la maglia alabardata dopo l’esperienza proficua dei mesi scorsi. Dovrebbe farlo trasferendosi dal Catania a titolo definitivo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Leonardi-Ternana, il giocatore presente allo stadio umbro
Articolo successivo
UFFICIALE: Leonardi diventa un giocatore di proprietà del Catania, va in prestito alla Ternana
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web