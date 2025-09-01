MERCATO: Silvestri-Triestina, si sblocca la cessione

Come riportato qualche giorno fa dalla nostra redazione, era attesa un’accelerata affinchè si sbloccasse la trattativa per la cessione di Tommaso Silvestri alla Triestina una volta ottenuto l’ok dalla Covisoc per consentire la regolarizzazione delle operazioni di mercato. Nelle ultime ore giungono conferme in questo senso. Si attendono comunicazioni ufficiali, ma il difensore veneto classe 1991 si appresta a rivestire la maglia alabardata dopo l’esperienza proficua dei mesi scorsi. Dovrebbe farlo trasferendosi dal Catania a titolo definitivo.
