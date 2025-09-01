lunedì, 1 Settembre 2025
MERCATO: Tumminello, salta il passaggio all’Union Brescia. Ufficiale al Benevento

foto FC Crotone

Il Catania si era limitato ad un semplice sondaggio le scorse settimane, altre società avevano tentato un approccio. Nelle ultime ore l’Union Brescia era molto vicino al suo ingaggio, poi sono subentrate delle perplessità in seno alla dirigenza lombarda e l’ingaggio è sfumato. Si è rifatto avanti, invece, il Benevento che dopo nuove attente valutazioni ha deciso di perfezionare il suo ingaggio a pochi minuti dal gong. Parliamo di Marco Tumminello. Il forte attaccante classe ’98 resta, pertanto, nel girone C di Serie C e rappresenta un nuovo rinforzo per i sanniti, diretti rivali del Catania in chiave promozione. Contratto su base triennale.

