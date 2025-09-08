MINUTAGGIO: da Di Gennaro a Forte, i rossazzurri più presenti in avvio di stagione. Caturano scalpita per l’esordio

Vediamo quali giocatori stanno trovando maggiore spazio nell’undici di Toscano, in un contesto dove chiunque viene chiamato in causa, anche a partita in corso, può e deve incidere dando una mano concreta alla squadra. Il portiere Dini, fresco di prolungamento del contratto, è al momento il rossazzurro più utilizzato dal tecnico calabrese con 360 minuti tra Coppa Italia Serie C e campionato. Seguono Di Gennaro (352′), Casasola (351′) e Donnarumma (349′). Nella lista dei calciatori più di frequente impiegati finora da Toscano spiccano, poi, Cicerelli (330′), Aloi (315′), Ierardi (294′), Jimenez (282′), Forte (277′), Corbari (270′) e Celli (241′).

Nelle prossime gare proveranno a ritagliarsi uno spazio importante elementi come il capitano Di Tacchio, Pieraccini, Lunetta, D’Ausilio, Quaini, Stoppa e Caturano, tanto per citarne alcuni. A proposito di Caturano, il bomber prelevato dal Potenza non ha ancora esordito in maglia rossazzurra. Lo staff medico del Catania sta “gestendo” l’attaccante, non ancora al top della condizione ma che scalpita per giocare le prime partite con la maglia del Catania e dare il suo contributo alla causa. Tra i rossazzurri in attesa dell’esordio stagionale anche Bethers, Quiroz, Rolfini ed il citato Di Tacchio.

