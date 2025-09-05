MONOPOLI: i convocati per il match di Catania, tra gli assenti anche Falzerano

Il Monopoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Catania. L’allenatore Alberto Colombo dovrà fare a meno di Yeboah e del neo acquisto Calcagni, non ancora in condizione. A questi si è aggiunto Falzerano, ed è un’assenza importante per il centrocampo biancoverde: a causa di un leggero intoppo muscolare non ci sarà, lo staff medico ha preferisco non convocarlo a scopo precauzionale. Rispetto alla precedente gara di Siracusa, invece, i pugliesi potranno disporre di Angileri e Volpe. Questo l’elenco delle convocazioni, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Albertazzi, Piana

DIFENSORI – Angileri, Bizzotto, Cascella, Miceli, Oyewale, Piccinini, Ronco, Rossi, Valenti, Viteritti

CENTROCAMPISTI – Battocchio, Bordo, Greco, Imputato, Lattanzi, Scipioni

ATTACCANTI – Fall, Longo, Tirelli, Volpe

