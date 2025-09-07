MONOPOLI: il popolo rossazzurro non dimentica, applausi per Freddi Greco

Sfida da ex, a Catania, per Jean Freddi Greco. Sabato il centrocampista classe 2001 è sceso in campo dal 1′, rappresentando i colori sociali del Monopoli, squadra in cui milita dalla passata stagione. E’ stato un ritorno al ‘Massimino’ amaro per lui, visto il pesante passivo maturato, ma allo stesso tempo da applausi. Quelli che Greco ha ricevuto nel corso del secondo tempo, al momento della sostituzione al 62′ con l’attaccante catanese Salvatore Longo. I tifosi rossazzurri non hanno dimenticato ‘U Muturinu’, che fu uno dei principali protagonisti della Banda Baldini, un gruppo eccezionale per attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio guidato da Francesco Baldini nella burrascosa stagione 2021/22, quella del fallimento del Calcio Catania.

Ci piace riprendere i saluti social di allora, portando sempre il giocatore Catania nel cuore: “Eccoci qua. Non so cosa dire se non grazie, qua a Catania e col Catania sono cresciuto molto. Ho trovato un gruppo di persone che giorno dopo giorno sono diventati la mia famiglia. È brutto arrivare ai saluti soprattutto dopo questa esclusione a poco dalla fine di un’impresa ma nonostante tutto so che porterò quest’esperienza impressa nella mia mente per sempre, sono arrivato in punta di piedi e vado via consapevole del fatto che questa piazza mi ha aiutato a esprimermi in tutte le mie potenzialità. Grazie ai miei compagni, grazie allo staff tecnico, ma soprattutto grazie ai tifosi per avermi coccolato e incitato sempre dalla prima all’ultima partita. Porterò Catania e il Catania per sempre con me, GRAZIE e Forza Catania. U Muturinu”, le parole di Greco su Instagram.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***