NAPOLI a Telecolor: “E’ mancato un pizzico di fortuna, soddisfatti della prestazione. Caturano dovrebbe recuperare domenica”

L’allenatore in seconda del Catania, Michele Napoli, chiamato a sostituire in panchina lo squalificato Mimmo Toscano in occasione del match del Provinciale contro il Trapani, ha commentato il pareggio dei suoi nel turno infrasettimanale di Serie C valida per la sesta giornata. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Telecolor:

“Abbiamo avuto occasioni importanti sia nel primo che nel secondo tempo. Resta una prova positiva contro una squadra forte e in salute. Sicuramente abbiamo fatto qualcosa in più dell’avversario. E’ mancato un pizzico di fortuna. Torniamo a casa soddisfatti della prestazione. Avevamo previsto la staffetta tra Celli e Donnarumma, il primo – lo sappiamo – sta giocando in un ruolo che non gli appartiene del tutto. Già domenica potremo avere qualche giocatore oggi acciaccato a disposizione, credo che riusciremo ad essere numericamente con qualche giocatore in più a disposizione. Infortuni? Ci siamo posti il problema… Non c’è una certezza assoluta, in campo medico la situazione è sempre imprevedibile. Caturano domenica dovrebbe esserci, ha lavorato con la palla e senza palla, nei prossimi giorni lavorerà con la squadra. Donnarumma non volevamo rischiarlo dall’inizio stasera. Cosenza e Sorrento sono state partite diverse. Volevamo fare qualcosa in più”.

