NAPOLI: “Grande emozione per me e Toscano, a Cosenza con le giuste motivazioni”

foto Catania FC

Come riportato nei giorni scorsi, quella di Cosenza sarà una sfida dal sapore particolare soprattutto per l’allenatore Domenico Toscano ed il vice Michele Napoli. Quest’ultimo è stato intervistato da cosenzalive.it:

“Tornare a Cosenza da avversario per la prima volta dopo tanti anni sarà sicuramente una grande emozione, in quanto è la città dove sia io che Mimmo abbiamo mosso i primi passi da allenatori e abbiamo vinto due campionati. L’emozione, però, scomparirà dal primo minuto, quando ci sarà da pensare solo alla partita”, afferma. “Credo che il Cosenza sia una buona squadra, che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione e che può quindi contare su giocatori importanti per la categoria. Di conseguenza, ha tutte le carte in regola per disputare un buon campionato. Domenica mi aspetto una gara complicata, contro una squadra che a Crotone ho visto in crescita rispetto al match contro la Salernitana. Noi siamo consapevoli del nostro valore e arriveremo al Marulla con le giuste motivazioni”.

“Un mio eventuale futuro sulla panchina del Cosenza? Prevedere il futuro è difficile, ma è un qualcosa che, chissà, potrebbe verificarsi tra qualche anno. Sicuramente sarebbe bellissimo tornare nella città in cui ho iniziato ad allenare, ad ottenere i primi successi e dove viviamo io e la mia famiglia. Ma ora sono concentrato solo sul Catania perchè il nostro è un campionato che non ammette distrazioni e che non lascia spazio a sentimentalismi”, le parole di Napoli.

