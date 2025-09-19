venerdì, 19 Settembre 2025
HomeCalcio SicilianoOSSERVATORIO: "No ai tifosi catanesi a Trapani, sì con qualche restrizione a...
Calcio SicilianoCatania NewsDerbyLega ProPrimo Piano

OSSERVATORIO: “No ai tifosi catanesi a Trapani, sì con qualche restrizione a Cerignola”

Redazione
By Redazione
0
229
foto Catania FC

In vista della partita Audace Cerignola-Catania, in programma domenica 28 Settembre alle 17:30 presso lo stadio “Domenico Monterisi”, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive valuta l’incontro caratterizzato da profili di rischio. Suggerisce pertanto l’adozione, in sede di GOS, della vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Catania esclusivamente per il Settore Ospiti impiegando un numero di steward adeguato con rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. Inoltre si consentirà la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Catania Football Club. A questo si aggiunge una notizia che circolava già da giorni, cioè che i tifosi residenti nella Provincia di Catania non potranno accedere allo stadio “Provinciale”, teatro del derby di Sicilia Trapani-Catania, in programma mercoledì 24 Settembre con fischio d’inizio alle ore 20:30.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TOSCANO: “Fatte analisi costruttive e intelligenti con la squadra. Caturano ha un infortunio muscolare. Valutiamo qualche cambio nella formazione”
Articolo successivo
SERIE C – Indiveri (prep. portieri Casarano): “Catania tra le corazzate del campionato, noi vogliamo essere una mina vagante”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web