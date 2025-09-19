OSSERVATORIO: “No ai tifosi catanesi a Trapani, sì con qualche restrizione a Cerignola”

In vista della partita Audace Cerignola-Catania, in programma domenica 28 Settembre alle 17:30 presso lo stadio “Domenico Monterisi”, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive valuta l’incontro caratterizzato da profili di rischio. Suggerisce pertanto l’adozione, in sede di GOS, della vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Catania esclusivamente per il Settore Ospiti impiegando un numero di steward adeguato con rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. Inoltre si consentirà la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Catania Football Club. A questo si aggiunge una notizia che circolava già da giorni, cioè che i tifosi residenti nella Provincia di Catania non potranno accedere allo stadio “Provinciale”, teatro del derby di Sicilia Trapani-Catania, in programma mercoledì 24 Settembre con fischio d’inizio alle ore 20:30.
