domenica, 7 Settembre 2025
HomeCatania NewsPAGELLE DI REPARTO: Aloi imprescindibile, Cicerelli si riscatta. Bene in difesa, successo...
Catania NewsFocusPagellePrimo Piano

PAGELLE DI REPARTO: Aloi imprescindibile, Cicerelli si riscatta. Bene in difesa, successo convincente

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
553
foto Catania FC

Il Catania vince e convince contro il Monopoli: 4-0. Segnano Ierardi, Cicerelli su rigore, Aloi e Lunetta. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 7
Pacchetto arretrato determinante nel giudizio complessivo della prova del Catania. Ierardi si conferma goleador sui calci piazzati, il reparto contiene bene i timidi attacchi dei pugliesi. Prova molto positiva della retroguardia rossazzurra.

I migliori in difesa:
Ierardi 7+ – Fiducia ben riposta. In avanti è un pericolo costante sui colpi di testa, dietro tiene a bada gli avversari senza soffrire particolarmente. Il Catania si affida anche a lui come freccia di un arco molto ricco di alternative.

Dini 7, Di Gennaro 6+, Pieraccini 6.5, Allegretto 6

CENTROCAMPO 6.5
Primo tempo di buon livello, fisiologico calo nella ripresa ma l’esperienza la fa da padrona nei momenti più difficili. Sugli esterni Donnarumma sempre preciso nelle letture, più timido Casasola. Necessario far rifiatare Corbari dopo i primi 45′.

I migliori a centrocampo:
Donnarumma 7 – Ottima prova dell’esterno mancino, costante nel rendimento, aiutando i compagni di squadra in tutti i momenti chiave della sfida.

Aloi 7 – Grande sacrificio, premiato dal gol che chiude i giochi al Massimino. Giocatore indispensabile per il reparto di centrocampo degli etnei.

Casasola 6+, Corbari 6, Jimenez 6, Martic sv

ATTACCO 6.5
Tanta generosità, si può osare ancora di più ma il Catania c’è, anche davanti.

Il migliore in attacco:
Cicerelli 7 – Un assist e un gol su rigore, nel mezzo tanto sprint e qualche spunto offensivo degno di nota.

Forte 6, Lunetta 7, D’Ausilio 6.5, Stoppa sv

ALLENATORE
Toscano 7.5 – Vittoria targata Mimmo Toscano. La decide dalla panchina, potendo contare su alternative valide e preparate a condurre il gioco voluto dall’allenatore. Tutto funziona bene, il Catania è una squadra forte quest’anno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-MONOPOLI: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino” con 12.080 abbonati
Articolo successivo
COLOMBO: “Arrabbiato per il risultato finale, il Catania è una squadra di alto livello con una panchina importante”
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

TOSCANO a Telecolor: “Tutti si sentono coinvolti. Squadra e tifosi, trasmesso entusiasmo reciproco”

Redazione - 0
Le parole dell'allenatore rossazzurro Domenico Toscano ai microfoni di Telecolor dopo la vittoriosa prestazione casalinga contro il Monopoli: "Abbiamo vinto una partita difficie, insidiosa, contro...

CASASOLA: “Abbiamo anche saputo soffrire, vedo grande compattezza”

PIERACCINI: “Stadio emozionante, tutti remiamo dalla stessa parte”

TOSCANO: “Partita non facile, oggi guardare la classifica non serve. Bisogna andare sempre a mille all’ora”

CATANIA-MONOPOLI: vota il migliore rossazzurro in campo

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web