PAGELLE DI REPARTO: Aloi imprescindibile, Cicerelli si riscatta. Bene in difesa, successo convincente

Il Catania vince e convince contro il Monopoli: 4-0. Segnano Ierardi, Cicerelli su rigore, Aloi e Lunetta. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie C, girone C.
DIFESA 7
Pacchetto arretrato determinante nel giudizio complessivo della prova del Catania. Ierardi si conferma goleador sui calci piazzati, il reparto contiene bene i timidi attacchi dei pugliesi. Prova molto positiva della retroguardia rossazzurra.
I migliori in difesa:
Ierardi 7+ – Fiducia ben riposta. In avanti è un pericolo costante sui colpi di testa, dietro tiene a bada gli avversari senza soffrire particolarmente. Il Catania si affida anche a lui come freccia di un arco molto ricco di alternative.
Dini 7, Di Gennaro 6+, Pieraccini 6.5, Allegretto 6
CENTROCAMPO 6.5
Primo tempo di buon livello, fisiologico calo nella ripresa ma l’esperienza la fa da padrona nei momenti più difficili. Sugli esterni Donnarumma sempre preciso nelle letture, più timido Casasola. Necessario far rifiatare Corbari dopo i primi 45′.
I migliori a centrocampo:
Donnarumma 7 – Ottima prova dell’esterno mancino, costante nel rendimento, aiutando i compagni di squadra in tutti i momenti chiave della sfida.
Aloi 7 – Grande sacrificio, premiato dal gol che chiude i giochi al Massimino. Giocatore indispensabile per il reparto di centrocampo degli etnei.
Casasola 6+, Corbari 6, Jimenez 6, Martic sv
ATTACCO 6.5
Tanta generosità, si può osare ancora di più ma il Catania c’è, anche davanti.
Il migliore in attacco:
Cicerelli 7 – Un assist e un gol su rigore, nel mezzo tanto sprint e qualche spunto offensivo degno di nota.
Forte 6, Lunetta 7, D’Ausilio 6.5, Stoppa sv
ALLENATORE
Toscano 7.5 – Vittoria targata Mimmo Toscano. La decide dalla panchina, potendo contare su alternative valide e preparate a condurre il gioco voluto dall’allenatore. Tutto funziona bene, il Catania è una squadra forte quest’anno.
