PAGELLE DI REPARTO: Dini para ma davanti non si segna, un pareggio che lascia l’amaro in bocca e altri punti persi

Solo un pareggio al Massimino tra Catania e Sorrento, termina 0-0. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone C.
DIFESA 6
Rete inviolata per il Catania che ha rischiato grosso, però, nel primo tempo con il buco difensivo che aveva permesso al Sorrento di beneficiare di un calcio di rigore. Il pacchetto arretrato non soffre particolarmente nel complesso in altre occasioni.
Il migliore in difesa:
Dini 7 – Suo il fallo da rigore su D’Ursi, ma sempre sua anche la parata sul penalty calciato proprio dal numero 7 del Sorrento. Una parata che vale almeno un punto portato a casa.
Ierardi 6, Di Gennaro 6-, Pieraccini 6-
CENTROCAMPO 6-
Le assenze pesano. Importante il recupero di Di Tacchio e il rientro di Quaini, tra i migliori in campo, ma la benzina non è ancora sufficiente per reggere una partita intera. Male sugli esterni.
I migliori a centrocampo:
Quaini 6+ – Prima partita dopo aver scontato 4 turni di squalifica, e subito una prova di personalità per il centrocampista rossazzurro. Nella prima frazione, buon asse con Di Tacchio, poi il capitano va in debito d’ossigeno e diventa più difficile costruire gioco.
Casasola 5, Di Tacchio 6, Celli 5.5, Corbari 6-, Raimo 6
ATTACCO 5.5
Il gol non arriva, le assenze anche in questo caso determinano in negativo. E il Catania perde altri punti pesanti…
Il migliore in attacco:
–
Jimenez 5, Cicerelli 5.5, Forte 5, Lunetta 6, Stoppa 6
ALLENATORE
Toscano 5 – Qualcosa non va. Il Catania perde un’occasione per riscattare la disfatta di Cosenza, non centrando una vittoria che sarebbe stata fondamentale per ridare entusiasmo all’ambiente. Le assenze pesano, manca il mordente davanti. Bisogna reagire subito.
