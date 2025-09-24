giovedì, 25 Settembre 2025
PAGELLE DI REPARTO: Forte sprecone, Lunetta riacciuffa il pari

Gianluca Virgillito
foto Catania FC

Pareggio per 1-1 del Catania sul campo del Trapani. A Fischnaller risponde Lunetta. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6
Nonostante la dormita generale – non soltanto della difesa rossazzurra – sul piazzato del momentaneo vantaggio del Trapani, per il resto la retroguardia etnea non soffre particolarmente le avanzate dei padroni di casa.

Il migliore in difesa:
Ierardi 6+ – Dinamico e attento, baluardo della difesa del Catania. Potrebbe comunque incidere di più in fase offensiva, visti i numeri a cui ha abituato tifosi e addetti ai lavori.

Dini 6, Di Gennaro 6, Pieraccini 6

CENTROCAMPO 6+
In mezzo al campo si fa legna, e nel primo tempo per il Trapani sono dolori. Calo nella ripresa, con il tentativo di dare nuova verve al reparto tramite le sostituzioni.

I migliori a centrocampo:
Casasola 6.5 – Nella prima frazione fa il buono e il cattivo tempo, cercando di sfornare continuamente cross che però Forte non riesce mai a mettere in fondo al sacco, di fatto vanificando lo sforzo dell’esterno.

Corbari 6+, Di Tacchio 6+, Celli 6-, Quaini 6, Donnarumma 6+

ATTACCO 6-
Quante occasioni sprecate, la squadra oggi guidata in panchina da Michele Napoli non può permettersi tutta questa generosità nei confronti dell’avversario di turno.

Il migliore in attacco:
Lunetta 7 – Segna sempre lui, se non ci fosse per il Catania sarebbero davvero dolori. Vivace e intraprendente, risulta determinante ancora una volta in zona gol.

Forte 5, Cicerelli 5.5, Stoppa 6, Jimenez sv

ALLENATORE
Napoli 6 – Gara tosta, svantaggio immeritato, poi la squadra è riuscita a riprenderla. Partita non giocata male dai rossazzurri, ma non c’è ancora la maturità necessaria per fare il salto di qualità e su questo si dovrà lavorare.

