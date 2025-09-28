PAGELLE DI REPARTO | Polveri bagnate in attacco, la difesa concede troppo: è Dini a salvare il Catania

Pareggio per 0-0 tra Audace Cerignola e Catania al “Monterisi”. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 5.5

Difesa pasticciona, seppur imbattuta sul campo dell’Audace Cerignola. Tante le occasioni concesse all’avversario, fondamentale il portiere, che ha abbassato la saracinesca.

Il migliore in difesa:

Dini 7.5 – Parate importanti dell’estremo difensore rossazzurro, in particolare su Cuppone. Provvidenziale i suoi interventi a difesa della porta del Catania.

Ierardi 5, Di Gennaro 5.5, Pieraccini 4.5

CENTROCAMPO 5.5

In mezzo al campo buona volontà ma anche tanti, troppi errori. Sugli esterni freno a mano tirato, diversi i buchi anche centralmente. Prestazione da rivedere nel complesso. Si può fare di meglio.

I migliori a centrocampo:

–

Casasola 5.5, Corbari 5.5, Di Tacchio 6, Celli 5.5, Donnarumma 6, Quaini 5, Raimo sv

ATTACCO 5+

Polveri bagnate, tanti infortuni. Si è vista l’assenza in campo di una vera prima punta, nonostante l’ottimo dinamismo di Lunetta, duttile e infaticabile tassello del reparto offensivo. Solo qualche lampo, è mancato il cinismo sotto porta.

Il migliore in attacco:

–

Lunetta 6-, Stoppa 5, Forte s.v., Jimenez 5+, Cicerelli 6-

ALLENATORE

Toscano (Napoli) 5.5 – Il Catania manca nuovamente l’appuntamento con la vittoria. Troppi gli infortuni patiti dai calciatori rossazzurri, attacco falcidiato dalle assenze, ma non è un alibi per i rossazzurri, chiamati sempre a spingere per trovare vittorie pesanti in campionato.

