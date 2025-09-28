domenica, 28 Settembre 2025
HomeCatania NewsPAGELLE DI REPARTO | Polveri bagnate in attacco, la difesa concede troppo:...
Catania NewsFocusPagellePrimo Piano

PAGELLE DI REPARTO | Polveri bagnate in attacco, la difesa concede troppo: è Dini a salvare il Catania

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
274
foto Catania FC

Pareggio per 0-0 tra Audace Cerignola e Catania al “Monterisi”. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 5.5
Difesa pasticciona, seppur imbattuta sul campo dell’Audace Cerignola. Tante le occasioni concesse all’avversario, fondamentale il portiere, che ha abbassato la saracinesca.

Il migliore in difesa:
Dini 7.5 – Parate importanti dell’estremo difensore rossazzurro, in particolare su Cuppone. Provvidenziale i suoi interventi a difesa della porta del Catania.

Ierardi 5, Di Gennaro 5.5, Pieraccini 4.5

CENTROCAMPO 5.5
In mezzo al campo buona volontà ma anche tanti, troppi errori. Sugli esterni freno a mano tirato, diversi i buchi anche centralmente. Prestazione da rivedere nel complesso. Si può fare di meglio.

I migliori a centrocampo:

Casasola 5.5, Corbari 5.5, Di Tacchio 6, Celli 5.5, Donnarumma 6, Quaini 5, Raimo sv

ATTACCO 5+
Polveri bagnate, tanti infortuni. Si è vista l’assenza in campo di una vera prima punta, nonostante l’ottimo dinamismo di Lunetta, duttile e infaticabile tassello del reparto offensivo. Solo qualche lampo, è mancato il cinismo sotto porta.

Il migliore in attacco:

Lunetta 6-, Stoppa 5, Forte s.v., Jimenez 5+, Cicerelli 6-

ALLENATORE
Toscano (Napoli) 5.5 – Il Catania manca nuovamente l’appuntamento con la vittoria. Troppi gli infortuni patiti dai calciatori rossazzurri, attacco falcidiato dalle assenze, ma non è un alibi per i rossazzurri, chiamati sempre a spingere per trovare vittorie pesanti in campionato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo
Articolo successivo
NAPOLI a Telecolor: “Potevamo evitare alcuni errori ed essere più incisivi. Su Caturano, Rolfini e D’Ausilio…”
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web