PAGELLE DI REPARTO: pomeriggio nero, difesa in difficoltà. Si salva Lunetta

Catania asfaltato a Cosenza. I rossazzurri perdono 4-1 meritatamente. Prestazione da dimenticare. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 5

Difesa rossazzurra in palese difficoltà in quel di Cosenza, l’imbattibilità per tre partite consecutive viene polverizzata da una prova disastrosa. Tanti falli tra difesa e centrocampo, Di Gennaro viene sostituito ad inizio ripresa per rischio espulsione. Molte le sviste che consentono agli avversari di trovare spazi velenosi in cui inserirsi. Pesante anche la topica del portiere in occasione del momentaneo 2-0 dei calabresi, riscattata successivamente da un buon intervento sul pericoloso Ricciardi, ma è troppo poco rispetto agli standard.

Il migliore in difesa:

–

Dini 5, Ierardi 5-, Di Gennaro 5, Pieraccini 5.5, Martic 4.5

CENTROCAMPO 5

Jimenez in mediana soffre (soluzione da rivedere da parte di Toscano) e l’intera squadra gioca alla ricerca di un equilibrio che non arriva. Il centrocampo rossazzurro non entra mai davvero in partita.

I migliori a centrocampo:

Casasola 6- – Corre tantissimo, non riesce al pari di altri compagni ad incidere in maniera decisiva, ma è lui l’uomo assist in occasione del gol della bandiera di Lunetta. In fase difensiva soffre non poco, al pari di tutti i calciatori etnei.

Di Tacchio 6- – Rientra in campo dopo l’infortunio nel corso della ripresa, ci mette l’esperienza evidenziando anche qualche buono spunto. Colpisce la traversa nel finale.

Raimo sv, Corbari 5-, Jimenez 4.5, Donnarumma 5

ATTACCO 5+

Giornata storta, tutto gira male. Il solo (e solito) Lunetta entra in campo e riesce a dare una piccola scossa ad una squadra irriconoscibile rispetto alle precedenti apparizioni.

Il migliore in attacco:

Lunetta 6.5 – Entra e segna, provando a dare una speranza ad una squadra che però ha la luce spenta. Un ragazzo d’oro per il Catania, la cui mentalità e determinazione può essere d’esempio per tutti.

D’Ausilio 4.5, Cicerelli 5, Stoppa 5.5, Forte 5

ALLENATORE

Toscano 5 – La scelta di mettere in mediana Jimenez non sembra delle migliori, la squadra non riesce a rispondere agli stimoli. Troppo tardivo, forse, l’ingresso di Lunetta.

