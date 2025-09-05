PANNITTERI: “Catania squadra solida e completa in tutti i reparti”

L’ex bomber del Catania Ciccio Pannitteri, ospite di Futura Gol si sofferma sulle vicende della squadra di mister Mimmo Toscano. Ecco le parole più significative evidenziate:

“Campionato divertente, ci sono buone squadre. Il Trapani ha 3-4 attaccanti di categoria, buon centrocampo, un organico ben costruito. L’Atalanta U23 è un’altra formazione da tenere in considerazione. Ancora siamo agli inizi del campionato, dobbiamo aspettare qualche altra partita prima di esprimere un giudizio generale ma il buongiorno si vede dal mattino. Partite come quella di Cava sono difficili, contro un avversario giovane che corre, pressa, non ti fa giocare, non è facile trovare la via della rete. Bravo il Catania ad avere sbloccato il risultato, poi ha gestito bene il vantaggio, poteva anche raddoppiare con il rigore fallito da Cicerelli, questa l’unica nota negativa perchè gare del genere vanno chiuse; può succedere di tutto in C, magari un rimpallo e cambia tutto. Il Catania a Cava ha fatto quello che doveva fare, vincere. Quest’anno è una squadra solida e completa in tutti i reparti, alcuni calciatori possono ricoprire diversi ruoli e questo è molto utile nel contesto di un campionato lungo. La società ha lavorato molto bene in sede di mercato. Se il Catania vuole arrivare in vetta deve lavorare soprattutto sul piano fisico, perchè ovunque la metteranno sul piano della corsa, della lotta”.

