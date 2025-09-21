domenica, 21 Settembre 2025
PAROLA AI TIFOSI – I cuGGini: “Palla a Cicerelli e viremu chi succeri. C’è un pizzico di sconforto”

foto Catania FC

I cuGGini, tifosi del Catania che commentano con ironia e l’ausilio del dialetto catanese le vicende in casa rossazzurra, a proposito del pari senza reti al “Massimino” contro il Sorrento si esprimono in questi termini via social:

“Un ottimo pareggio va! I cosi giusti. Difeso bene con uno splendido palleggio a centrocampo che non ha permesso agli avversari di poter manovrare, certo…non si è fatto un tiro in porta, però hai portato a casa il massimo (perché voglia di vincere non si è vista) col minimo sforzo, ovvero passaggetti senza mai accelerare. Certo un pizzico si è provato a vincere eh! Per carità, con lo schema palla a Cicerelli e viremu chi succeri. Ma niente, ci accontentiamo del pareggio, perché se poi provavamo a fare un forcing o addirittura cambiare schema poi magari ci sbilanciavamo, no per carità, tre difensori bloccati e rischi 0, giusto, giustissimo. Ah inoltre meglio non forzare di più, poi magari qualche muscolo salta ed i tempi di recupero non permetterebbero di rivederlo prima dell’inaugurazione del ponte sullo stretto. C’è un pizzico di sconforto. Sempre e solo Fozza Catania”.

