PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Prestazione irricevibile, non lo merita chi riempie lo stadio e macina chilometri fuori casa”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo il soffertissimo pari di Cerignola:

“Irricevibile la prestazione fornita ieri dalla compagine rossazzurra, soprattutto dopo i timidi segnali di risveglio a Trapani. Inconcepibile come ci si sforza a fare un mercato di rinforzo, colmando lacune e provando a rinforzare la squadra, e poi gettare tutto in vacca con infortuni a catena non derivanti da scontri di gioco. Paradossalmente è come se stesse giocando la formazione dello scorso campionato. Inusitato dover fare affidamento e soli 3 giocatori che fortunatamente danno ancora segni di vitalità, ovvero Dini il dispensatore di miracoli, Di Tacchio factotum e Lunetta jolly col vizio del gol”.

“Assurdo dover giocare sempre e solo con lo stesso modulo, senza possibilità di adeguarsi all’avversario e spesso disponendo in campo giocatori fuori ruolo naturale. Andare avanti così senza poter contare sul pieno organico, falcidiato dalle stesse problematiche dello scorso campionato, ovvero da infortuni muscolari, taluni anche misteriosi, è segno di aspettative al ribasso, di prospettive mediocri. Non lo merita chi riempie ogni domenica il Massimino, non lo meritano soprattutto in quanti non fanno mai mancare il loro supporto fuori le mura amiche. Non lo merita chi come ieri, si è sciroppato più di 1500 km a/r per vedere una partita da zona salvezza”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***