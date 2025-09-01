PASTORE: “Contenti del mercato. Per il momento Luperini e De Rose restano. Jimenez vorrebbe rinnovare, ma il suo entourage…”

Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore, ai microfoni di Unica Sport, commenta le strategie di mercato del club rossazzurro nella sessione estiva. Queste le parole del dirigente rossazzurro:

“Noi eravamo già contenti di quello che avevamo fatto. Poi era nata la possibilità di fare uno scambio Quaini-Buglio su richiesta della Juve Stabia. Noi avremmo anche accontentato il ragazzo però poi la Juve Stabia ha preso un altro giocatore, lui è andato a Catanzaro e noi siamo felici comunque che Alessandro sia rimasto. Chiarella va in prestito alla Recanatese, parlando con il procuratore e Marco abbiamo deciso che fosse meglio mandarlo a giocare anche in Serie D. Luperini e De Rose restano per il momento all’interno del Catania, confrontandomi con Luperini ha dimostrato apertura anche per un eventuale trasferimento all’estero, vediamo se c’è la possibilità di accontentarlo”.

“Frascatore? E’ stata una cosa nata alla fine, da un momento di poca felicità di un nostro calciatore – Allegretto – che aveva chiesto se potesse esserci la possibilità di andare a giocare di più, abbiamo pensato di fare quella operazione trasferendo Allegretto, però quando poi il difensore ha deciso di rimanere a Catania abbiamo mollato la pista e siamo rimasti così come siamo. Volevamo formare questo gruppo, era questa la nostra idea. Se avessimo potuto migliorarlo in qualche situazione lo avremmo fatto ma siamo ugualmente felici”.

“Jimenez? I dialoghi sono partiti tanto tempo fa, Kaleb sarebbe felice di rinnovare ma il suo entourage è un pò restio a farlo, i matrimoni si fanno in due. Noi abbiamo formulato una proposta credo abbastanza vantaggiosa. Lasciamo riflettere con calma il suo entourage. Questo non deve pesare sul suo mondo Catania. Kaleb resta al centro del progetto, rispettiamo le decisioni degli altri ma anche gli altri devono rispettare le nostre”.

“Inglese? E’ un ragazzo speciale, uno di quelli che dà un peso alla riconoscenza e ha fatto una scelta da professionista, poi sono nate quelle voci alla fine della settimana scorsa. Ho letto anche di un interessamento del Brescia, poteva starci qualche suo malumore ma alla fine Roby ha deciso di restare a Salerno e gli faccio un grande in bocca al lupo”.

“Menziono due calciatori in particolare, senza nulla togliere agli altri. Mi ha fatto piacere soprattutto che sia rimasto Cicerelli, so quanto avesse sofferto in precedenza e ricomporre la sua frattura verso il Catania non era facile ma mi ero prefisso questa cosa perchè avere un giocatore del genere in casa e perderlo sarebbe stato un delitto. Mi ha fatto piacere anche portare a Catania Aloi, uno di quelli che non era in cima alla lista ma era nella mia testa, ho sempre detto al procuratore di farmi lavorare e che lo avrei portato in Sicilia. Persona vera, si è messo a completa disposizione. Si è creato un grande gruppo, sono tutti ragazzi che lavorano e sudano la maglia, s’impegnano in allenamento e non c’è gelosia quando si va in campo. Il lavoro sul mercato? Non è merito di un singolo. Anche con il mister siamo sempre stati in contatto, persino quando era in vacanza – io sono felice di aver fatto poche vacanze – per cercare di gli elementi che facessero al caso suo”.

