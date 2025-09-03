mercoledì, 3 Settembre 2025
PELLIGRA: “Fantastico inizio di stagione. Il Catania sta alzando l’asticella”

foto Catania FC

Il commento del presidente del Catania Rosario Pelligra sull’inizio di stagione rossazzurro caratterizzato dalla conquista di due vittorie consecutive. Queste le sue parole su Linkedin: “Che fantastico inizio di stagione per il Catania FC. Una doppia vittoria, un grande talento di squadra, nuove divise per tutti. Una tripla serie vincente. In campo, in sala riunioni, fuori con la nostra comunità. Il Catania sta alzando l’asticella! Grati ai nostri giocatori, allenatori, partner e tifosi. La stagione è lunga e il lavoro non è ancora finito, con questo punto di partenza immaginate dove siamo diretti”.

