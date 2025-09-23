PELLIGRA: “Ho il piacere di annunciarvi il rinnovo di Toscano fino al 2027”

“Ho il piacere di annunciarvi il rinnovo del contratto di mister Domenico Toscano al 2027. Ho grande fiducia in lui e nel suo staff e credo che andare avanti insieme sia la scelta giusta. Ricevo costantemente informazioni sul lavoro del mister con la squadra, in campo e fuori, e sono sicuro che torneremo presto a vincere le partite come a inizio campionato. Con lavoro, fiducia, sacrificio e passione. La nostra corsa continua, insieme. Forza Catania!”. Questa la nota diffusa dal presidente del Catania Rosario Pelligra che, pertanto, conferma piena fiducia nei confronti dell’allenatore calabrese, sicuro che il suo operato produrrà effetti significativi lungo il percorso. Il contratto di Toscano scadeva a giugno 2026, in forza di questo accordo viene prolungato di un ulteriore anno.

