domenica, 7 Settembre 2025
PIERACCINI a Globus tv: “Importantissimo non prendere gol, dimostra che siamo una squadra solida”

foto Catania FC

Intervistato da Globus Television, il difensore del Catania Simone Pieraccini torna sul 4-0 inflitto al Monopoli e la prestazione offerta dai rossazzurri al ‘Massimino’. Ecco quanto evidenziato:

“E’ stata una partita tosta, al di là del risultato. Poi quando le cose vanno bene andare sotto le curve al ‘Massimino’ è davvero qualcosa d’incredibile. Sull’1-0 abbiamo avuto un momento in cui siamo stati un pò più schiacciati dietro ma siamo stati bravi a gestire la situazione. I cambi effettuati dal mister confermano che siamo tutti importanti, chi è entrato ha fatto benissimo così come chi ha giocato dall’inizio, questo credo sia uno dei nostri punti di forza. E’ un dato di fatto che non abbiamo ancora preso gol in campionato. Questo per me che sono un difensore e tutta la squadra nel complesso è importantissimo, siamo contenti. Quando non prendi gol sei già un passo avanti, al momento i fatti dicono che siamo una squadra solida. Lavoriamo tanto in settimana sulla fase difensiva, speriamo di continuare così”.

