PIERACCINI a Telecolor: “Brutta prestazione, la squadra comunque ha lottato. Pensiamo alla prossima partita”

Il difensore del Catania Simone Pieraccini commenta ai microfoni di Telecolor la sconfitta di Cosenza: “Come si è visto dal campo abbiamo faticato tanto, brutta prestazione. Il risultato però non è al 100% veritiero, abbiamo pagato anche un pò di sfortuna e sbagliato molte occasioni, la squadra comunque ha lottato per cercare di rimettere in piedi la gara. Lunetta e gli altri subentrati hanno fatto bene, purtroppo però non è bastato. Sono comunque orgoglioso dei miei compagni, archiviamo questa sconfitta e pensiamo alla prossima partita”.

