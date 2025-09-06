domenica, 7 Settembre 2025
PIERACCINI a Telecolor: “Il mister sa quello che vuole, devo ringraziarlo. Qui mi sento a casa”

Ai microfoni di Telecolor il difensore del Catania Simone Pieraccini parla delle sensazioni avute dopo la vittoria sonante al cospetto del Monopoli e del suo rapporto con l’allenatore Domenico Toscano:

“Mi avevano parlato benissimo di questo stadio ma giocarci è un altro tipo di emozione. Il mister mi ha voluto portare a Catania, quest’estate ho deciso di venire e sono contentissimo della scelta fatta. Il mister è stato importantissimo per me, perchè fu proprio lui che mi fece debuttare a San Donato Tavernelle, l’anno dopo mi portò a giocare titolare ed a vincere il campionato. Lui ha creduto in me in un momento in cui dovevo ancora dimostrare tutto, ha avuto fiducia in un ruolo complicato soprattutto per un giovane. Devo ringraziarlo. Sento la sua fiducia, come la sentivo anche a Cesena”.

“Mi sono trovato molto bene anche giocando sul centro-sinistra. Il mister è uno che sa quello che vuole, propone il suo gioco che evidentemente funziona, ha le idee chiare e le trasferisce alla squadra, formando un gruppo molto unito. Questo è il vero punto di forza. I compagni, poi, sono incredibil. Pensavo di essere accolto bene, ma è stato ancora meglio di quanto immaginassi, mi hanno accolto fin dal primo giorno di ritiro facendomi sentire a casa ed è incredibile questo”.

