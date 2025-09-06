domenica, 7 Settembre 2025
PIERACCINI: “Stadio emozionante, tutti remiamo dalla stessa parte”

Gianluca Virgillito
foto Catania FC

Chiamato a sostituire l’infortunato Celli (risentimento muscolare alla coscia sinistra per lui), Simone Pieraccini ha ben figurato al “Massimino”. Il difensore ha risposto alle domande della stampa nel post gara di Catania-Monopoli:

“Il mister oggi mi ha schierato a sinistra, in tutti i ruoli della difesa posso giocare senza problemi perchè mi sento a mio agio in qualsiasi posizione. Entrare dal primo minuto è diverso rispetto a quando subentri. Questo stadio mi ha regalato tanta emozione, sono felicissimo del risultato che abbiamo regalato ai nostri tifosi. Da quando sono arrivato ho trovato dei ragazzi che remavano tutti dalla stessa parte, il mister lavora con noi e ci tiene uniti. La squadra secondo me è la cosa più importante in questa categoria”.

===>>> PIERACCINI a Telecolor: “Il mister sa quello che vuole, devo ringraziarlo. Qui mi sento a casa”

