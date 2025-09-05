venerdì, 5 Settembre 2025
HomeAltre NotiziePOLIZIA DI STATO: denuncia e Daspo per due tifosi del Catania
Altre NotizieCatania NewsLega Pro

POLIZIA DI STATO: denuncia e Daspo per due tifosi del Catania

Redazione
By Redazione
0
242

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato 2 tifosi catanesi per l’accensione di fumogeni allo stadio. I fatti si riferiscono a due distinti episodi riscontrati dai poliziotti della Digos della Questura di Catania durante la partita amichevole Catania-Valletta, disputata il 10 agosto, ed il match di campionato Catania-Foggia del 24 agosto.

In particolare, durante Catania-Valletta, nell’anello inferiore del settore “curva nord”, un 27enne catanese ha acceso l’artifizio pirotecnico, contravvenendo alla normativa in materia di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Analoga vicenda è avvenuta durante il confronto con il Foggia, dove sono stati accesi diversi fumogeni nell’anello superiore del settore Curva Sud, ad opera di un 29enne catanese. L’attività d’indagine ha permesso di risalire ai responsabili, specificamente un 27enne con precedenti penali per reati commessi in occasione di pubbliche manifestazioni e un 29enne con precedenti per reati contro il patrimonio. I due tifosi, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, sono denunciati all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 6 bis e 6 ter Legge 401/89, avviando le procedure per l’emissione del provvedimento del DASPO da parte del Questore.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-MONOPOLI: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?
Articolo successivo
VERSO CATANIA-MONOPOLI: previsioni meteo al “Massimino”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web