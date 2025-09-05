POLIZIA DI STATO: denuncia e Daspo per due tifosi del Catania

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato 2 tifosi catanesi per l’accensione di fumogeni allo stadio. I fatti si riferiscono a due distinti episodi riscontrati dai poliziotti della Digos della Questura di Catania durante la partita amichevole Catania-Valletta, disputata il 10 agosto, ed il match di campionato Catania-Foggia del 24 agosto.

In particolare, durante Catania-Valletta, nell’anello inferiore del settore “curva nord”, un 27enne catanese ha acceso l’artifizio pirotecnico, contravvenendo alla normativa in materia di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Analoga vicenda è avvenuta durante il confronto con il Foggia, dove sono stati accesi diversi fumogeni nell’anello superiore del settore Curva Sud, ad opera di un 29enne catanese. L’attività d’indagine ha permesso di risalire ai responsabili, specificamente un 27enne con precedenti penali per reati commessi in occasione di pubbliche manifestazioni e un 29enne con precedenti per reati contro il patrimonio. I due tifosi, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, sono denunciati all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 6 bis e 6 ter Legge 401/89, avviando le procedure per l’emissione del provvedimento del DASPO da parte del Questore.

