QUAINI: sfumata il salto in B con le Vespe, ora può raggiungere l’obiettivo con la maglia del Catania

L’eventuale passaggio alla Juve Stabia avrebbe consentito al ragazzo di effettuare il salto di categoria. La B, peraltro, Alessandro Quaini l’aveva già “assaggiata” qualche anno fa tra le fila del Pisa, totalizzando 13 apparizioni. In questo caso c’era la possibilità concreta che Quaini si giocasse una nuova, importante, opportunità in cadetteria con le Vespe. La società campana, tuttavia, come detto ha cambiato le carte in tavola sul più bello, facendo di conseguenza saltare anche il trasferimento di Davide Buglio al Catania.

Il difensore/centrocampista, dunque, non si muove dalla Sicilia e va bene così per la società etnea, che attende con fiducia il rientro dalla squalifica del ragazzo, ma anche per lo stesso Quaini che in questi anni ha dato il suo contributo alla causa etnea collezionando finora 76 gettoni di presenza conditi da una rete all’attivo. Tra i rossazzurri attualmente in attività Quaini è proprio il calciatore con più presenze in campo. Presenze che vuole continuare ad incrementare, lottando sul rettangolo verde, deciso ad inseguire con la maglia del Catania la promozione in Serie B.

