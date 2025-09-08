QUI CATANIA: abbonamenti, terzo migliore dato stagionale della gestione Pelligra

Relativamente alla diffusione del numero di spettatori del Catania Football Club in occasione della partita col Monopoli, salta fuori l’ufficializzazione del dato degli abbonati per la corrente stagione sportiva, pari a 12.080. Considerando esclusivamente gli anni di gestione Pelligra, si tratta di un numero superiore a quello della stagione 2022/23 – primo anno rossazzurro Pelligra – quando si erano registrate 11.427 sottoscrizioni complessive partecipando al campionato di Serie D, vinto poi con largo anticipo. La scorsa annata, invece, ha visto concludersi la campagna abbonamenti con 12.873 tessere sottoscritte contro le 13.985 della stagione 2023/24. Quello attuale rappresenta, dunque, il terzo miglior dato della gestione Pelligra.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***