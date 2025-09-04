giovedì, 4 Settembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiQUI CATANIA: ancora poche partite di attesa, sta per prendere forma integrale...
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

QUI CATANIA: ancora poche partite di attesa, sta per prendere forma integrale il centrocampo

Redazione
By Redazione
0
55
foto Catania FC

Dall’inizio del campionato lo ripete, mister Domenico Toscano. A centrocampo la squadra è un pò corta e stanno continuando a tirare la carretta i neo acquisti Aloi e Corbari. Queste prime partite ufficiali sono state utili affinchè entrambi accrescessero il livello di affiatamento nel contesto tattico rossazzurro, ma sarebbe anche importante farli rifiatare appena possibile. Finora, infatti, l’unica alternativa è stata Jimenez, trequartista che ha, comunque, dimostrato di poter giocare qualche metro più indietro all’occorrenza. A breve, comunque, l’allenatore del Catania potrà sorridere visto che è ormai vicinissimo il rientro di capitan Di Tacchio, come da lui stesso confermato, e quello dalla squalifica di Quaini, che nella successiva sfida di Cosenza sconterà la quarta giornata di squalifica e tornerà, pertanto, a disposizione per il confronto del 20 settembre con il Sorrento al “Massimino”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-MONOPOLI: Miceli, l’ex Primavera che poteva nuovamente essere rossazzurro
Articolo successivo
A MENTE FREDDA – Mercato oculato e aspettative elevate da gestire
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web