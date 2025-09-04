QUI CATANIA: ancora poche partite di attesa, sta per prendere forma integrale il centrocampo

Dall’inizio del campionato lo ripete, mister Domenico Toscano. A centrocampo la squadra è un pò corta e stanno continuando a tirare la carretta i neo acquisti Aloi e Corbari. Queste prime partite ufficiali sono state utili affinchè entrambi accrescessero il livello di affiatamento nel contesto tattico rossazzurro, ma sarebbe anche importante farli rifiatare appena possibile. Finora, infatti, l’unica alternativa è stata Jimenez, trequartista che ha, comunque, dimostrato di poter giocare qualche metro più indietro all’occorrenza. A breve, comunque, l’allenatore del Catania potrà sorridere visto che è ormai vicinissimo il rientro di capitan Di Tacchio, come da lui stesso confermato, e quello dalla squalifica di Quaini, che nella successiva sfida di Cosenza sconterà la quarta giornata di squalifica e tornerà, pertanto, a disposizione per il confronto del 20 settembre con il Sorrento al “Massimino”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***