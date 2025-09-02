QUI CATANIA: arriva il Monopoli, uno step di crescita per la squadra

Il calciomercato ha chiuso i battenti senza “botti” in entrata per il Catania (saltato sia lo scambio Quaini-Buglio con la Juve Stabia che l’approdo di Frascatore), con i dirigenti etnei che sono riusciti nelle battute conclusive a piazzare in uscita alcuni esuberi: Silvestri, Frisenna e Chiarella, oltre ad arrivare alla risoluzione consensuale con Peralta. Da questa sessione emerge con forza la continuità del progetto e la funzionalità tattica necessaria per il gioco di mister Toscano, con una panchina più lunga e maggiori alternative per ruolo rispetto allo scorso anno.

Nel quartier generale rossazzurro di piazza Spedini adesso si lavora senza sosta per arrivare alla partita con il Monopoli nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Il successo di Cava de’ Tirreni, primo banco di prova esterno del campionato, ha dato fiducia all’ambiente. Serve quindi rimanere concentrati, stare sul pezzo e far emergere la supremazia tecnica di cui dispone questa squadra. Contro i pugliesi potrebbero arrivare i primi minuti in campo con la maglia del Catania per Salvatore Caturano, il quale nel frattempo sta affinando l’intesa con i compagni e in particolare con il collega di reparto Francesco Forte nel segno di una sana competizione tra attaccanti.

La compagine etnea sembra avere le carte giuste per stabilizzarsi ai vertici della graduatoria e tracciare il solco della continuità, a cominciare dal prossimo impegno casalingo. La sfida interna con i pugliesi arriva nel momento opportuno. Il gruppo deve crescere, acquisire consapevolezza dei propri mezzi tecnici, i singoli mettere ulteriori minuti nelle gambe, prendere confidenza con gli schemi di gioco e amalgamarsi come squadra. Si prospetta quindi la ghiotta occasione di mettere ulteriore fieno in cascina e dare continuità alle vittorie d’inizio stagione.

