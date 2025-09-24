QUI CATANIA: Casasola, ritorno al “Provinciale” otto anni dopo l’esperienza granata

Reduce da alcune prestazioni un pò sottotono, Tiago Casasola si appresta ad affrontare il Trapani da ex. Ritorno al “Provinciale” per il laterale destro argentino del Catania che in granata nella stagione 2026/17 in Serie B totalizzò 34 presenze condite da 2 gol e 3 assist. Campionato concluso in zona retrocessione malgrado l’allora tecnico Alessandro Calori rivitalizzò la squadra nel girone di ritorno. Casasola fu quasi sempre titolare ricoprendo spesso il ruolo di braccetto e terzino.

Tra la fine di dicembre ed i primi di febbraio scaldò la panchina, per poi rientrare in campo il 18 febbraio 2017, in occasione di Spezia-Trapani, match pareggiato 2-2 che lo vide andare a segno ma anche abbandonare il rettangolo verde nei minuti finali a seguito di un’espulsione che gli costò tre turni di squalifica. Al termine della stagione fece ritorno alla Lazio, che però lo cedette ancora in prestito a Cremonese e Salernitana proseguendo la carriera in giro per l’Italia da Cosenza a Frosinone, passando per Perugia e Terni. Fino ad approdare di nuovo in Sicilia, direzione Catania.

