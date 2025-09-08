QUI CATANIA: corsa e intensità, la ricetta di Andrea Nocera per una stagione di successo

Macinare risultati e… chilometri. Affrontare il campionato con tanta birra sulle gambe è il primo aspetto su cui lavora Andrea Nocera, preparatore atletico che mister Domenico Toscano ha voluto portare con sé a Catania già nella passata stagione. L’allenatore calabrese crede molto nell’operato di Nocera, ritenendolo un professionista validissimo e capace, confermato nello staff tecnico rossazzurro.

45enne siciliano di San Cataldo (Caltanissetta), Nocera si è laureato nel 2004 in Scienze Motorie all’Università di Catania e nel 2006 ho conseguito il diploma di Preparatore Atletico Professionista. Dopo circa 10 anni di settore giovanile e scuola calcio nelle squadre del suo paese in Sicilia, ha iniziato come Preparatore fisico a Valguarnera in Promozione per 2 stagioni, per poi da lì proseguire in tutte le categorie dilettantistiche: Eccellenza con la Nissa, Sancataldese e Campofranco, Serie D con Modica, Budoni ed Hinterreggio. E’ passato successivamente alla Primavera del Crotone e dal gennaio 2012 è subentrato in Prima squadra ai tempi di Massimo Drago, seguendolo a Cesena. Poi, ecco le esperienze con Mimmo Toscano alla Reggina ed ancora al Cesena, poi Catania.

In tutte le tappe della sua carriera è sempre stato fondamentale ripartire da una buona preparazione estiva, quella che il Catania ha sostenuto con difficoltà nella passata stagione, a differenza di quest’anno dove, invece, in quel di Norcia il gruppo ha potuto svolgere il ritiro in tutta serenità. Una preparazione davvero robusta con evidenti benefici sul piano atletico per gli etnei che, sul campo, corrono con criterio. Tanta corsa in campo senza essere sovrastati atleticamente dagli avversari e intensità, sono i due ingredienti essenziali della ricetta Nocera. Lavorando sodo per proseguire un’annata molto impegnativa e difficile.

