domenica, 7 Settembre 2025
QUI CATANIA: da valutare anche le condizioni di Celli in vista di Cosenza

foto Catania FC

Sabato risaltava l’assenza in distinta di Alessandro Celli. Il difensore, schierato sempre dal 1′ in questo avvio di stagione, ha dato forfait a seguito di un fastidio muscolare. Lo staff medico rossazzurro, a scopo precauzionale, ha preferito evitare il suo impiego nella sfida contro il Monopoli. Mister Toscano aveva due soluzioni per rimpiazzarlo: Allegretto o Pieraccini. La scelta è ricaduta sull’ex Cesena, schierato sul centro-sinistra ma che, in corso d’opera, si è spostato sulla destra con Allegretto inserito al posto di Ierardi al 69′, giostrando sulla corsia mancina. In vista di Cosenza-Catania sono da valutare le condizioni dello stesso Celli. Idem Di Tacchio e Rolfini.

