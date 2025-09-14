QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Cosenza

In occasione del match dello stadio “San Vito-Marulla” contro il Cosenza, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Cicerelli alle spalle di Forte in avanti. Rispetto alla precedente gara disputata in casa al cospetto del Monopoli, i tifosi del Catania sarebbero dunque favorevoli a ripartire dallo stesso undici iniziale. Da segnalare, in particolare, i ballottaggi vinti da Jimenez e Pieraccini rispettivamente con D’Ausilio e Celli, quest’ultimo al rientro dall’infermeria.

