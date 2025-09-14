domenica, 14 Settembre 2025
HomeCalcio CataniaQUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Cosenza
Calcio CataniaCatania NewsCuriositàParola ai TifosiSondaggiPrimo Piano

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Cosenza

Redazione
By Redazione
0
293
foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “San Vito-Marulla” contro il Cosenza, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Cicerelli alle spalle di Forte in avanti. Rispetto alla precedente gara disputata in casa al cospetto del Monopoli, i tifosi del Catania sarebbero dunque favorevoli a ripartire dallo stesso undici iniziale. Da segnalare, in particolare, i ballottaggi vinti da Jimenez e Pieraccini rispettivamente con D’Ausilio e Celli, quest’ultimo al rientro dall’infermeria.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TRASFERTE VIETATE: a fine mese previsto il ritorno dei tifosi del Catania lontano dal “Massimino”
Articolo successivo
TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web