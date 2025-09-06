QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Monopoli

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Monopoli, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Cicerelli alle spalle di Forte in avanti. Rispetto alla precedente gara disputata fuori casa al cospetto della Cavese, i tifosi del Catania sarebbero dunque favorevoli a ripartire dallo stesso undici di partenza. Da segnalare, in particolare, i ballottaggi vinti da Jimenez e Forte rispettivamente con D’Ausilio e Caturano.

