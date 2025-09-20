sabato, 20 Settembre 2025
QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Sorrento

foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Sorrento, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Quaini, Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Cicerelli alle spalle di Forte in avanti. Rispetto alla precedente gara disputata in trasferta al cospetto del Cosenza, i tifosi del Catania sarebbero dunque favorevoli a riportare sulla trequarti Jimenez e sostituire l’infortunato Aloi in mezzo al campo con Quaini.

