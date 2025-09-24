QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Trapani

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Sorrento, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Cicerelli alle spalle di Forte e Lunetta in avanti. Rispetto alla precedente gara disputata in casa al cospetto del Sorrento, i tifosi del Catania sarebbero dunque favorevoli ad alcune variazioni nell’undici di partenza, inserendo Lunetta al posto di Jimenez con Donnarumma sulla corsia di sinistra.

