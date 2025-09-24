mercoledì, 24 Settembre 2025
HomeCalcio CataniaQUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Trapani
Calcio CataniaCatania NewsCuriositàParola ai TifosiSondaggiPrimo Piano

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Trapani

Redazione
By Redazione
0
422
foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Sorrento, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Cicerelli alle spalle di Forte e Lunetta in avanti. Rispetto alla precedente gara disputata in casa al cospetto del Sorrento, i tifosi del Catania sarebbero dunque favorevoli ad alcune variazioni nell’undici di partenza, inserendo Lunetta al posto di Jimenez con Donnarumma sulla corsia di sinistra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: De Rose, il Barletta conferma la trattativa
Articolo successivo
TRAPANI-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Lunetta e Forte titolari, Donnarumma in panchina
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

TRAPANI 1-1 CATANIA: tabellino e statistiche partita

Redazione - 0
FOOTBALL CLUB TRAPANI vs CATANIA FOOTBALL CLUBStadio "Polisportivo Provinciale" - Erice (TP) MARCATORI: 54' Fischnaller, 68' Lunetta TRAPANI (3-4-2-1): Galeotti; Salines (81' Ciotti), Negro (45' Pirrello),...

TRAPANI-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Lunetta e Forte titolari, Donnarumma in panchina

MERCATO: De Rose, il Barletta conferma la trattativa

CATANIA-SIRACUSA: stop ai tifosi aretusei al “Massimino”

VERSO TRAPANI-CATANIA: sei mesi fa l’ultimo confronto al “Provinciale”, i rossazzurri calarono il tris

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web