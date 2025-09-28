QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro l’Audace Cerignola

In occasione del match dello stadio “Domenico Monterisi” contro l’Audace Cerignola, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Lunetta e Cicerelli alle spalle di Forte. Rispetto alla precedente gara disputata in trasferta al cospetto del Trapani, i tifosi etnei sarebbero dunque favorevoli ad una variazione nell’undici di partenza, inserendo Donnarumma al posto di Celli sulla corsia di sinistra.

