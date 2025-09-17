QUI CATANIA: fare riemergere i punti di forza per tornare al successo

Ritrovare la strada smarrita con l’obiettivo di recuperare le certezze iniziali. L’opportunità di riscatto è dietro l’angolo per il Catania, che sabato al cospetto del Sorrento avrà occasione di lasciarsi alle spalle i quattro gol incassati a Cosenza e guardare avanti nel percorso di crescita del gruppo. Un cammino, quello rossazzurro, che domenica scorsa ha conosciuto il primo incidente di percorso stagionale. Una sconfitta – pesante nel punteggio e deludente in termini di prestazione – che potrebbe servire a compiere un bagno d’umiltà rispetto all’eccessivo entusiasmo generato dalle tre vittorie iniziali che tuttavia hanno dato slancio agli uomini di Toscano in termini di punti e autostima.

La chiave per tornare al successo risiede innanzitutto nel dialogo all’interno dello spogliatoio, con Toscano chiamato ad indossare i panni del motivatore oltre che dell’esperto conoscitore delle tattiche di gioco. Il trainer calabrese avrà il compito non semplice di toccare le giuste corde emotive, esortando i giocatori a ritrovare la giusta concentrazione, grinta e voglia di lottare su ogni pallone. Componenti che sono venute meno in occasione del match in terra silana, con la distanza tra i reparti, l’assenza di filtro a centrocampo e lo scarso apporto dei riferimenti offensivi a fare il resto.

In questa fase è necessario far riemergere i punti di forza della squadra. Occorre ritrovare in primis la solidità difensiva che ha permesso di mantenere inviolata la porta di Dini fino al minuto 36 della quarta partita di campionato. In mezzo al campo serve maggiore equilibrio e sostanza e i rientri di capitan di Tacchio e Quaini permettono di irrobustire la mediana. In avanti Forte e Lunetta da soli non bastano a scardinare le certezze avversarie. I leader tecnici (Cicerelli, D’Ausilio e Jimenez) devono riaccendere la luce prendendo in mano le redini della squadra. Occorre ritrovare unità d’intenti, spirito di squadra e coesione tra le varie componenti per tornare nuovamente a spiccare il volo.

