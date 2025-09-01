lunedì, 1 Settembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiQUI CATANIA: già ripresi gli allenamenti, si guarda subito al Monopoli
Catania NewsAllenamentiFocusLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

QUI CATANIA: già ripresi gli allenamenti, si guarda subito al Monopoli

Redazione
By Redazione
0
221

Sabato sera il Catania scenderà in campo per affrontare il Monopoli, in occasione della terza giornata di campionato. Per l’occasione la squadra rossazzurra ha già ripreso gli allenamenti ieri, domenica 31 agosto, nel pomeriggio. Il focus è subito rivolto al prossimo confronto casalingo al cospetto di un avversario che, la scorsa stagione, ha disputato un’annata molto positiva e proverà a ripetersi quest’anno sotto la sapiente mano dell’allenatore Alberto Colombo.

Dopo il pareggio interno con il Cosenza e la vittoria sul campo del Siracusa, i biancoverdi pugliesi renderanno visita al Catania. Mister Domenico Toscano ha ribadito in più di un’occasione come la chiave del successo risieda nella continuità di prestazioni e risultati, ricercando la voglia costante di migliorarsi. Il Catania viene da due vittorie di seguito, una senza troppi affanni contro il Foggia al “Massimino”, l’altra ottenuta dimostrando compattezza e capacità di soffrire a Cava de’ Tirreni, campo mai facile da espugnare. In vista di Catania-Monopoli non si registrano nuove squalifiche, ad eccezione del residuo da scontare da parte di Quaini (si attendono le ultime ore di mercato per capire se proseguirà l’avventura in maglia rossazzurra o se, invece, andrà via ndr). Per il resto da valutare le condizioni di Di Tacchio e Rolfini.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
EX ROSSAZZURRI – Donnarumma: “Catania e Benevento partono avvantaggiate”
Articolo successivo
QUI CATANIA: si avvicina il gong, mercato in entrata chiuso?
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

UFFICIALE: Peralta risolve il contratto col Catania

Redazione - 0
"Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Peralta. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia...

UFFICIALE: Silvestri passa alla Triestina

MERCATO: Jimenez-Catania, l’intento rimane quello di prolungare il rapporto

STAMPA SALERNITANA: “Inglese resta a Salerno, ma si era davvero proposto per un ritorno al Catania”

QUI CATANIA: si avvicina il gong, mercato in entrata chiuso?

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web