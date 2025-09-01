QUI CATANIA: già ripresi gli allenamenti, si guarda subito al Monopoli

Sabato sera il Catania scenderà in campo per affrontare il Monopoli, in occasione della terza giornata di campionato. Per l’occasione la squadra rossazzurra ha già ripreso gli allenamenti ieri, domenica 31 agosto, nel pomeriggio. Il focus è subito rivolto al prossimo confronto casalingo al cospetto di un avversario che, la scorsa stagione, ha disputato un’annata molto positiva e proverà a ripetersi quest’anno sotto la sapiente mano dell’allenatore Alberto Colombo.

Dopo il pareggio interno con il Cosenza e la vittoria sul campo del Siracusa, i biancoverdi pugliesi renderanno visita al Catania. Mister Domenico Toscano ha ribadito in più di un’occasione come la chiave del successo risieda nella continuità di prestazioni e risultati, ricercando la voglia costante di migliorarsi. Il Catania viene da due vittorie di seguito, una senza troppi affanni contro il Foggia al “Massimino”, l’altra ottenuta dimostrando compattezza e capacità di soffrire a Cava de’ Tirreni, campo mai facile da espugnare. In vista di Catania-Monopoli non si registrano nuove squalifiche, ad eccezione del residuo da scontare da parte di Quaini (si attendono le ultime ore di mercato per capire se proseguirà l’avventura in maglia rossazzurra o se, invece, andrà via ndr). Per il resto da valutare le condizioni di Di Tacchio e Rolfini.

